Москва, 31 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы в поселении Новофедоровское построят промышленный технопарк «Бекасово», сообщается на портале мэра столицы.

Psnp.ru Технопарк

На территории в 556 га возведут производственно-складские и общественно-деловые объекты площадью почти 2,5 млн кв. метров.

Также начнется строительство технопарка в районе Северный. Компании «Фармстандарт» одобрили более 14,4 га земли для строительства технопарка по производству лекарств. Будет создано 1 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2035 году население Новой Москвы может составить 1,5 млн человек.

Читайте также: Каждый год в Новой Москве прибавляется 10-12 тысяч рабочих мест