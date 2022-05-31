Уфа, 31 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Учебно-методический центр «Авангард» — первую часть военно-патриотического парка «Патриот» — намерены открыть 1 июня в Башкирии. Об этом 31 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства региона в центре управления Башкирией.

Mil.ru Парк «Патриот»

Хабиров сообщил, что этот центр находится в Алкино.

«Завтра событие очень значимое. Мы об этом говорили три года. Это первая часть «Патриота», там еще три очереди будет. Хорошая история получилась», — сообщил он, отметив, что ожидается приезд двух Героев России — Андрея Красова, и экс-начальника Рязанского высшего десантного училища, экс-командующего Воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова.

«У ребят будет возможность посмотреть на действительно великих людей», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что минобороны Российской Федерации планирует передать Башкирии 27 единиц демилитаризованной военной техники.