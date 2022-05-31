Кишинёв, , 09:04 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду в телефонном разговоре с азербайджанском коллегой Ильхамом Алиевым обсудила вопросы развития отношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба молдавского главы республики.

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«Главы двух государств обсудили последние события в области безопасности в регионе, а также пути укрепления сотрудничества в области энергетики», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Санду и Алиев также обсудили возможности активизации торгово-экономических отношений между двумя странами.

Стоит отметить, что власти Молдавии ищут замену российскому газу. Азербайджан поставляет газ в Европу через Южный газотранспортный коридор, который планируется в будущем протянуть до Румынии.

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