Брюссель, , 09:09 — REGNUM Евросоюз отказывается от части поставок российской нефти. Об этом договорились лидеры стран ЕС в ходе первого дня саммита в Брюсселе, написал глава Евросовета Шарль Мишель в своём микроблоге в Twitter.

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Он подтвердил, что шестой санкционный пакет ЕС включает не только частичный запрет на импорт российской нефти, но и отключение Сбербанка от системы SWIFT, запрет на вещание трёх российских телеканалов и индивидуальные ограничения.

«Достигнуто соглашение об эмбарго на импорт российской нефти в ЕС. Это незамедлительно затрагивает две трети импорта нефти из России», — пояснил глава Евросовета.

При этом он подтвердил, что шестой пакет санкций не распространяется на нефть, поступающую по трубопроводу. Это временное исключение, согласованное Евросоветом.

Новый пакет санкций против России ещё должен пройти процедуру официального согласования и утверждения.

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