Вашингтон, 31 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 30 мая провёл телефонные переговоры с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция и США

Стороны обсудили ситуацию, возникшую в связи с блокированием Турцией заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, продолжение поддержки киевского режима, продолжающего противостоять «агрессии России», а также перспективы вывоза с Украины сельскохозяйственной продукции.

пресс-служба Белого дома «Салливан выразил поддержку продолжающимся прямым переговорам Турции с Финляндией и Швецией, направленным на то, чтобы разрешить беспокоящие (турецкую сторону) вопросы относительно их заявок на членство в НАТО, которое США решительно поддерживают».

Также Салливан подчеркнул важность сдерживания эскалации в Сирии «с целью сохранения текущих линий прекращения огня и недопущения дальнейшей дестабилизации».

Напомним, недовольство властей Турции вызывает лояльная позиция Швеции и Финляндии к ряду курдских организаций, которые Анкара считает террористическими.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги переговоров с представителями делегаций Швеции и Финляндии о перспективах вступления этих стран в Североатлантический альянс не устроили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.