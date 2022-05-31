Мариуполь, ДНР, 31 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. У Донецкой Народной Республики появился собственный торговый флот. Об этом 31 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

Он рассказал, что часть судов в порту Мариуполя, освобождённого от оккупации националистов, перейдёт в юрисдикцию ДНР. Следовательно, у республики появится свой торговый флот.

Как сообщало ИА REGNUM, бронированные катера, захваченные российскими моряками во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, могут быть использованы для охраны портов Бердянска и Мариуполя.