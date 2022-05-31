Иркутск, , 08:59 — REGNUM Приангарье в 2022 году дополнительно получит более 319 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию учреждений здравоохранения. О том, что Правительство РФ увеличило финансирование программы модернизации больниц и поликлиник в регионах по поручению президента России Владимир Путина, 31 мая сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области.

Здравоохранение ИА REGNUM

«В 2021 году Иркутская область полностью выполнила обязательства регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», и у нас сложилась экономия бюджетных средств на сумму свыше 319 млн рублей. Поэтому я направил письмо в адрес заместителя председателя Правительства России Татьяны Голиковой, чтобы эти средства остались в регионе и были направлены на дальнейшую модернизацию наших медицинских учреждений. Мы благодарны Правительству России и Президенту страны за то, что наши предложения были учтены. Со своей стороны, предусмотрим софинансирование из регионального бюджета», — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Около двухсот млн рублей будет направлено на возведение модульных конструкций шести врачебных амбулаторий в с. Гуран Тулунского района, с. Анга Качугского района, с. Казачье и с. Тихоновка Боханского района, п. Ручей Усть-Кутского района, с. Бельск Черемховского района. Таким образом, всего в этом году будет возведено 15 врачебных амбулаторий. Деньги будут направлены также на оснащение 26 ФАПов и 15 врачебных амбулаторий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области планировалось к приобретению 595 единиц медицинского оборудования на сумму 1,3 млрд руб.

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