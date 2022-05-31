Оренбург, , 08:58 — REGNUM В Оренбурге в суд направлено резонансное уголовное дело о загрязнении воздуха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Уголовное дело ru.torange.biz

По данным ведомства, с мая по сентябрь 2021 года от жителей поселка Южный Урал, села имени 9 Января и Авиагородка регулярно поступали жалобы на резкий запах сероводорода в воздухе. Экологи зафиксировали 46 превышений от 1,5 до 22 раз предельно-допустимой концентрации по сероводороду. В рамках расследования установлен источник выбросов — иловые поля, находящиеся возле населённых пунктов.

Выяснилось, что главный технолог предприятия, которое арендует сооружения для отчистки сточных вод, на техническом совете сотрудников компании на основе ложных и необоснованных фактов внес предложение об изменении технологического процесса, а именно сбрасывания сточных вод на иловые поля. Данное предложение было поддержано, изменения были внесены. Именно они повлекли за собой сброс на иловые поля недосброженных осадков, что сопровождалось увеличением выделения сероводорода в атмосферный воздух.

Уголовное дело возбуди по двум статьям УК РФ — по фактам злоупотребления полномочиями и загрязнению атмосферы.

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