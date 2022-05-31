Оттава, 31 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Канада столкнулась с дефицитом вооружений из-за военной помощи Украине и попросила Южную Корею поставить ей артиллерийские снаряды, 30 мая сообщило издание International Business Times.

Маргарита Князева ИА REGNUM Снаряды

Кроме того, телевещательная компания SBS со ссылкой на источник в южнокорейском министерстве обороны передала о том, что Сеул собирается продать Оттаве примерно сто тысяч снарядов по сниженной цене.

Ранее власти Южной Кореи отказались напрямую передавать оружие Киеву, но, как считают журналисты, недавно вступивший в должность новый президент республики Юн Сок Ёль может снять запрет, поскольку страна начала демонстрировать курс на сближение с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Канада пообещала Украине предоставить более 20 тысяч снарядов для буксируемых гаубиц М777, полученных Киевом от Запада.