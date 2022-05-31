Роли, США, , 08:55 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в седьмом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Нью-Йорк Рейнджерс Håkan Dahlström

В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Крис Крайдер, ещё по шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хитил и Эндрю Копп.

Российский форвард Артемий Панарин отдал одну результативную передачу. На счету вратаря Игоря Шестёркина 37 отражённых бросков.

В составе «Каролины» точными бросками отметились нападающие Винсент Трочек и Макс Доми.

Таким образом, «Рейнджерс» выиграли серию со счётом 4:3 и вышли в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ и полуфинал Кубка Стэнли.

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