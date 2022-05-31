«Рейнджерс» разгромили «Каролину» и вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Роли, США, 31 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в седьмом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.
Håkan Dahlström
Нью-Йорк Рейнджерс
В составе «Рейнджерс» дубль оформил нападающий Крис Крайдер, ещё по шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хитил и Эндрю Копп.
Российский форвард Артемий Панарин отдал одну результативную передачу. На счету вратаря Игоря Шестёркина 37 отражённых бросков.
В составе «Каролины» точными бросками отметились нападающие Винсент Трочек и Макс Доми.
Таким образом, «Рейнджерс» выиграли серию со счётом 4:3 и вышли в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ и полуфинал Кубка Стэнли.