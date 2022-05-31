Йошкар-Ола, 31 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Марий Эл планируется учредить почётный знак за достойное воспитание детей. Соответствующее поручение дал правительству республики и профильным министерствам врио главы региона Юрий Зайцев, сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

пресс-служба правительства Марий Эл Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев

Особым образом Зайцев подчеркнул, что награждение почетным знаком не должно зависеть от количества детей.

«Всегда есть за что поблагодарить, если ребенок достоин», — отметил руководитель республики. Каким образом будут оцениваться достоинства воспитания ребенка, Зайцев не уточнил.

ИА REGNUM напоминает, Марий Эл является одним из победителей конкурсного отбора на предоставление в 2023 году федеральной субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В республике планируется создание Центра поддержки одаренных детей на базе Лицея «Бауманский» по модели «Сириуса».