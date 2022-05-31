В Марий Эл будет учреждён почётный знак за достойное воспитание детей
Йошкар-Ола, 31 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Марий Эл планируется учредить почётный знак за достойное воспитание детей. Соответствующее поручение дал правительству республики и профильным министерствам врио главы региона Юрий Зайцев, сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.
Особым образом Зайцев подчеркнул, что награждение почетным знаком не должно зависеть от количества детей.
«Всегда есть за что поблагодарить, если ребенок достоин», — отметил руководитель республики. Каким образом будут оцениваться достоинства воспитания ребенка, Зайцев не уточнил.
ИА REGNUM напоминает, Марий Эл является одним из победителей конкурсного отбора на предоставление в 2023 году федеральной субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В республике планируется создание Центра поддержки одаренных детей на базе Лицея «Бауманский» по модели «Сириуса».