Санкт-Петербург, , 08:55 — REGNUM Победителем открытого аукциона на право аренды на право арендовать по программе «Рубль за метр» комплекс зданий Конюшенного ведомства в историческом центре Петербурга стало ООО «Бахчасарай» из Москвы.

Здание Конюшенного ведомства Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает ТАСС, компания должна в течение не более чем семи лет выполнить работы по сохранению Конюшенного ведомства — объекта культурного наследия федерального значения. На разработку проекта отведено не более двух лет. Арендная плата за объект до начала работ составит 3,35 млн рублей в месяц, после их начала — 1 рубль за 1 кв. м в год. Площадь объекта составляет 13,5 тыс. кв. м.

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