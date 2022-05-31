Санкт-Петербург, 31 мая 2022, 08:55 — REGNUM Победителем открытого аукциона на право аренды на право арендовать по программе «Рубль за метр» комплекс зданий Конюшенного ведомства в историческом центре Петербурга стало ООО «Бахчасарай» из Москвы.
Как отмечает ТАСС, компания должна в течение не более чем семи лет выполнить работы по сохранению Конюшенного ведомства — объекта культурного наследия федерального значения. На разработку проекта отведено не более двух лет. Арендная плата за объект до начала работ составит 3,35 млн рублей в месяц, после их начала — 1 рубль за 1 кв. м в год. Площадь объекта составляет 13,5 тыс. кв. м.
Конюшенное ведомство занимает участок площадью 2 га в центре Петербурга, недалеко от храма Спас-на-Крови и Русского музея. Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720–1723 гг. В 1817–1823 гг. архитектор Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. Центральный объем симметричного здания — церковь Спаса Нерукотворного Образа, где в 1837 году отпевали Пушкина. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.). Императорское Конюшенное ведомство — уникальный памятник культуры, который в настоящий момент находится в аварийном состоянии и требует принятия срочных мер по реновации.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге просят Смольный публично обсудить судьбу Конюшенного ведомства