* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:55 — REGNUM В афганской провинции Панджшер столкновения между силами Фронта сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновились после двухдневного перерыва. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, 30 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытавшиеся атаковать позиции Фронта сопротивления в местности Астана, попали в засаду бойцов фронта.

Источники сообщили, что в результате боя было убито более 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Али Мейсам Назари, глава отдела внешних связей Фронта сопротивления, написал в «Твиттере», что в результате засады было убито более 15 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но ничего не сказал о потерях сил фронта.

Источники сообщают, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и фронта находятся в состоянии повышенной боеготовности в ряде других частей Панджшера, особенно в Кухсаре в уезде Париян. Однако уже два дня здесь царит затишье.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали сообщения.