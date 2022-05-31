Дамаск, 31 мая, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принял прибывшего в Дамаск абхазского коллегу Владимира Ануа. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Абхазии.

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Сообщается, что главы оборонных ведомств обсудили планы сотрудничества между государствами. Они также подписали соглашение о военном сотрудничестве.

«Считаю, что этот документ заложит основу развития и укрепления нашего военного сотрудничества», — прокомментировал соглашение Ануа.

Напомним, Сирия и Абхазия заключили дипломатическое соглашение в сентябре 2018 года. В октябре 2020 года Сухум открыл посольство в Дамаске.