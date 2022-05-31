Уфа, , 08:58 — REGNUM Один млрд рублей намерены направить на благоустройство дворов в Башкирии. Об этом 31 мая сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что решение о реализации программы «Башкирские дворики» в республике было правильным и своевременным.

«Мы преображаем убитые, унылые дворы, которые не ремонтировались годами и даже десятками лет, и создаём для жителей очень необходимую для них зону комфорта, игр и прогулок», — сообщил он, отметив, что несмотря на сложности, руководство региона решило выделить на реализацию данной программы один млрд рублей, что на 300 млн больше, чем в 2021 году.

Хабиров пояснил, что условия софинансирования остались прежними: 94% — из бюджета Башкирии, не менее 5% — из средств муниципального бюджета, не менее 1% — средства местных жителей.

Глава региона отметил, что в 2022 году планируется благоустроить 200 дворов в 21 городе и 7 сельских районах, при том, что в 2021 году было благоустроено всего 140 дворов.

Хабиров отметил, что планируется произвести монтаж 170 тысяч кв. метров асфальтового покрытия дворовых проездов, оборудовать 4550 парковочных мест, 165 спортивных и детских площадок с безопасным покрытием. Кроме этого, во дворах будут установлены урны, скамейки, освещение, смонтированы тротуары, проведено озеленение.

«Сейчас — активная фаза работ во дворах, которые вошли в программу на этот год. Завершить планируем до 1 сентября. Идём в графике», — сообщил он.