Новокузнецк, Кемеровская область, 31 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Новокузнецке завершён первый этап гидравлических испытаний. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Датчики гидравлической системы

«В настоящее время остаются без подачи горячей воды 15 адресов: 12 — в Заводском районе и три — в Новоильинском, — уточнил он в своём телеграм-канале. — На рапорте обсудили дальнейшие мероприятия по ремонтам. Ситуация на контроле».

Глава города отметил, что следующий этап гидравлических испытаний начнётся 10 июня.