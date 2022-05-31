Чита, 31 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, по данным на 31 мая, привиты первым компонентом от COVID-19 711 261 человек, из них завершили вакцинацию — 653 568: сообщает пресс-служба правительства региона.

Cap.ru Вакцина

также известно, что повторно вакцинированы 213 318 человек. Помимо этого, первый компонент вакцины получили 4 133 ребёнка, из них завершили вакцинацию — 1 482.

Медики отмечают, что вакцинация и своевременная ревакцинация — главная защита от тяжелого течения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае проживает более одного миллиона человек.

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 вакцинированы более половины жителей региона