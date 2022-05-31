Москва, , 08:56 — REGNUM Отключение Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT не повлияло на режим его работы. Об этом заявила 31 мая пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк talam0nal

Ранее Евросоюз принял решение отключить крупнейший российский банк от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций. Об этом, как сообщало ИА REGNUM, объявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах», — заявили в банке.

В Сбербанке добавили, что операции внутри страны не зависят от SWIFT. Их банк будет проводить в стандартном режиме.

В начале марте ЕС принял решение об отключении от SWIFT ряда крупных российских банков, включая ВТБ, Промсвязьбанк и Совкомбанк. В России запущена отечественная система передачи финансовых сообщений, созданная Центробанком в условиях санкций.

Читайте также: ЕС решил отключить Сбербанк от платежной системы SWIFT