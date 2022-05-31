В столичных парках стартует лекторий проекта «Здоровая Москва»
Москва, 31 мая, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В столичных парках в рамках проекта «Здоровая Москва» открывается цикл из 10 открытых лекций о полезных привычках для долгой и активной жизни, сообщается на портале мэра столицы.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Павильон Здоровая Москва в Парке Музеон. Пункты вакцинации в Москве
Лекции для всех желающих будут проходить с участием врачей, диетологов, ученых, психологов, известных телеведущих и актеров.
Первая лекция пройдет 5 июня в летнем кинотеатре «Музеона». Бесплатная регистрация на первую лекцию уже открыта.
Также в рамках проекта «Здоровая Москва» 1 июня стартует бесплатный марафон здорового образа жизни «100 дней здоровья».
Как сообщало ИА REGNUM, в столичных парках открылись 46 летних павильонов «Здоровая Москва».
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