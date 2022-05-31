Оренбург, 31 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Оренбурге в пятиэтажном доме произошёл пожар. Очаг возгорания находился в квартире на последнем этаже. Есть жертва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Квартира после пожара

Горела квартира в доме по ул. Пролетарской 30 мая. Во время пожара 47-летний жилец, пытаясь спастись от пожара, выпрыгнул из окна с пятого этажа. Мужчину госпитализировали, однако медики не смогли спасти ему жизнь.

В результате пожара квартира уничтожена полностью. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбуржью, огнеборцы эвакуировали жителей дома, спасено пять человек. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.