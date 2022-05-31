Калуга, 31 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел встречу с представителями регионального ИТ-сообщества. Сфера информационных технологий — одна из важнейших отраслей областной экономики. Сегодня в ней занято свыше 4,5 тысячи человек. Работает порядка 400 предприятий. Об этом калужский губернатор сообщил в социальных сетях.

Страница Владислава Шапши «ВКонтакте» На встрече с ИТ-сообществом области

«Выслушал каждого, часть предложений — сразу взяли в работу, другие — оперативно рассмотрим. Приняли решение о дополнительных мерах поддержки для аккредитованных IT-организаций, работающих в регионе. Установим ставки налога по упрощенной системе налогообложения: 1% при объекте налогообложения «доходы»; 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы». К федеральной мере поддержки добавим свою: снизим до 2% льготную процентную ставку по ипотечным кредитам для ИТ-специалистов. Предусмотрим региональные гранты на разработку отечественных ИТ-решений организациям, которые привлекают для работы в Калужской области высококвалифицированных специалистов. Санкционное давление — это, безусловно, серьезный вызов для отрасли. Но и новые возможности. А реализовать их позволят федеральные и региональные меры поддержки», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области начитывается около 400 ИТ-компаний, из них 97 организаций имеют государственную аккредитацию в реестре Минцифры России. Несмотря на высокую заработную плату, в последнее время наблюдается снижение численности сотрудников этих компаний. Потребность в высококвалифицированных кадрах составляет в регионе 215 человек, к 2030 году эта цифра увеличится до 2580 человек.