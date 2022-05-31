Кемерово, 31 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области в текущем году поддержку от государства получили семь животноводческих предприятий. Об этом сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

«Обеспечение региона собственным качественным продовольствием в полном объёме — стратегическая задача, которую сейчас решаем вместе с селянами, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Оказываем животноводам финансовую поддержку на племенное стадо, чтобы они могли содержать больше животных и благодаря этому наращивать объёмы производства молока. Ведется работа и по производству собственного молодняка кур, чтобы не зависеть от поставок поголовья из других стран».

Он подчеркнул, что «новая экономическая ситуация — шанс укрепить все направления сельского хозяйства».

Отметим, что по итогам 1 квартала 2022 года во всех категориях хозяйств Кузбасса насчитывается 58,2 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 7,8 тыс. — племенные. В 2022 году племенные животноводческие хозяйства региона получили 112,8 млн рублей субсидии, из которых 89,1 млн рублей — из федерального бюджета, 23,7 млн рублей — из областного.