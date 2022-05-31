Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM Бурятия отмечает 99-летие со дня своей автономии: 30 мая 1923 года, была образована Бурят-Монгольская АССР. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с праздником жителей республики поздравил глава региона Алексей Цыденов:

Бурятия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня наш общий день рождения — день Республики Бурятия! Нам сегодня 99 лет. Конечно, на земле бурятской народы живут тысячелетия. Народы разные, приходили одни народы, к ним присоединялись другие. И сегодня у нас в республике живут буряты, русские, эвенки, сойоты, — много разных национальностей, но все мы живем в мире и дружбе, во взаимоуважении, и в этом наша сила.

Сила Республики Бурятия — в её людях! Люди Бурятии — это и есть сила Бурятии! Пусть в нашей республике всё будет хорошо! Пусть она уверенно идет вперед! И пусть все трудности минуют, и невзгоды уйдут!

И впереди будут только радость и счастье! Хүндэтэ нүхэд, эрхим хүндэтэ нюагаархид, манай айлшад! Энэ һайн үдэрѳѳр таниие халуунаар амаршалнаб! Манай тоонто, Буряад Улас бүри хүгжэжэ байг! Элүүр энхэ, зол жаргалтай ябахатнай болтогой!».

Основное праздничное событие развернулось на Площади Советов. Концерт «Бурятия. Мы вместе» объединил на одной сцене традиции и современность. Первую часть открыли разные творческие коллективы, а вторая часть названием «Бурятия Залуу» — молодежная состояла из выступлений хип-хоп, рок-групп и диджеев. Свое творчество дарили творческие коллективы из города Улан-Удэ и районов

Глава Бурятии поздравил земляков с днем рождения республики. Правительство Бурятии

Как сообщает министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, образование автономной советской республики имело решающее значение в создании современной системы здравоохранения.

В составе правительства был создан специальный народный комиссариат здравоохранения, а во всех районах-аймаках — отделы здравоохранения исполнительных комитетов советов.

Первым наркомом был назначен Андрей Трубачеев. О первых шагах развития здравоохранения газета «Бурят-Монгольская правда» писала, что Наркомздрав БМАССР при активной поддержке местных партийных, советских органов и помощи Наркомздрава РСФСР все усилия направил на борьбу с эпидемиями, на развертывание в широком масштабе лечебно-профилактической и санитарно-гигиенической работы и расширение сети медицинских учреждений.

Вновь образованный Наркомздрав БМАССР в 1923 г. принял в свое ведение довольно скромное хозяйство: 12 больниц на 240 коек, из них на селе — в Верхнеудинском уезде две участковые больницы на 20 коек, три врачебные амбулатории; в Троицкосавском аймаке одну городскую больницу на 25 коек, две участковые — на 30 коек, четыре врачебные амбулатории и 8 фельдшерских пунктов; в Баргузинском аймаке одну городскую больницу на 25 и одну участковую – на 10 коек, 4 врачебные амбулатории и 4 фельдшерских пункта; в Хоринском аймаке – две участковые больницы на 25 коек, 4 амбулатории и фельдшерский пункт; в Тункинском – одну участковую больницу на 15 коек, три амбулатории и фельдшерский пункт, 4 аптеки, аптечный склад, дом ребенка на 25 коек, сезонный кумысолечебный санаторий.

В этих учреждениях работали 23 врача, 58 фельдшеров, 10 фельдшеров-акушерок и 8 медицинских сестер. Тогда на участкового врача приходилось почти 34,5 тысячи человек, а на одну больничную койку — более 2 700 человек.

Евгения Лудупова выразила слова признательности и уважения всем, медицинским работникам, кто трудится на благо родной республики.

Республика на пороге столетия не утратила исконные традиции, приумножая и развивая разнообразие культуры. Ее жители признаются в любви своей родной республике.