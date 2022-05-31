Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Задержание Ираном двух греческих танкеров в Персидском заливе подрывает региональную безопасность, заявили в Центральном командовании ВС США.

Пентагон

«Действия сил Корпуса стражей исламской революции подрывают региональную безопасность и стабильность», — говорится в сообщении ведомства.

В командовании добавили, что данные действия противоречат международному праву.

Как сообщало ИА REGNUM, танкеры были задержаны в Персидском заливе Корпусом стражей Исламской Революции. Тегеран принял соответствующее решение в ответ на задержание Грецией танкера с иранской нефтью, а также на планы Афин передать содержимое танкера Соединенным Штатам. В Иране заявили, что экипажи всех задержанных танкеров находятся в безопасности.

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