Донецк, 31 мая, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили новую артиллерийскую атаку по Донецку. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:20 с позиций в Новомихайловке был нанесён удар по Петровскому району Донецка. Выпущено восемь снарядов калибром 552 мм.

Как сообщало ИА, ранее утром 31 мая украинские войска совершили несколько обстрелов Донецка с применением артиллерии.