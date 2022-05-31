Уфа, , 08:41 — REGNUM Начальником контрольного управления главы Башкирии назначен Александр Линкевич. Об этом 31 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства региона в центре управления республикой.

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«Линкевич Александр Евгеньевич — вы его тоже знаете, не первый год работает в контрольном управлении. Компетентный и принципиальный человек», — заявил глава республики.

Хабиров напомнил, что экс-начальник контрольного управления главы региона Урал Фарвазов возглавил АО «Башспирт».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии представили нового руководителя Управления ФНС по региону.