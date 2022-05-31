Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 31 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Подрядчики, строящие дамбу в Комсомольске-на-Амуре, нагоняют отставание по срокам, сообщили 31 мая в правительстве Хабаровского края.

22.mchs.gov.ru Строительство дамбы

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Техническая готовность первого этапа дамбы составляет 33,24%. Работы ведёт АО «Уральская энергетическая строительная компания». Идёт отсыпка тела дамбы и устройство каменной наброски, укрепляются откосы, ведутся бетонные работы на узлах двух канализационных насосных станций.

Госконтракты на строительство второго и третьего этапов заключены с подрядной организацией ООО «Карьер Известковый».

Техническая готовность второго этапа — 73,79%, третьего — 30,71%. Сдача планируется в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, временная дамба будет возведена на Федоровском гидроузле для обеспечения рисоводческих хозяйств Краснодарского края водой.