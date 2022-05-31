Париж, , 08:38 — REGNUM Новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что сохранять контакты с российскими властями необходимо. Об этом она заявила 30 мая в интервью телеканалу LCI.

Глава МИД Франции Катрин Колонна Wadvert1

По ее мнению, продолжать переговоры нужно для того, чтобы доводить до Москвы свою позицию, а также работать сообща по конкретным вопросам. Колонна добавила, что именно по указанным причинам глава Франции Эммануэль Макрон поддерживает диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Россия объявила о высылке из страны 34 французских дипломатов. В МИФ Франции осудили это решение Москвы, но призвали к сохранению контактов с российской стороной.

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