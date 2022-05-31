Ижевск, , 08:37 — REGNUM По состоянию на 27 мая текущего года, с начала эпидемического сезона за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 5450 человек, в том числе 1226 детей в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ

Наиболее часто пострадавшими от укусов клещей становились жители Шарканского района — 155 человек, Якшур-Бодьинского — 106 человек, Кезского – 101 человек, Алнашского – 93 человека, Дебесского – 79 человек. Среди городов по числу нападений клещей лидирует Можга – там пострадали 240 человек.

По результатам исследования 3935 клещей возбудитель клещевого вирусного энцефалита выявлен в 1,8% или в 62 случаях, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 1075 случаях (33,9%) из 3168.

Всего в республике зарегистрировано 10 случаев подозрения на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе два случая у детей, а также 13 случаев подозрений на заболевание клещевым боррелиозом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее от укуса клеща скончался пожилой человек. 69-летний мужчина, проживающий в городе Тонхэ провинции Канвондо, скончался 16 мая от вируса тромбоцитопенического синдрома (SFTS).

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