Ярославль, 31 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Ярославской области действие масочного режима приостановлено с 31 мая. Об этом сообщил врио губернатора области Михаил Евраев.

ИА REGNUM Маски

«Переговорил с федеральным и ярославским Роспотребнадзором. Все это время коллеги настаивали на сохранении масочного режима в Ярославской области. Но, к счастью, эпидобстановка улучшилась, и его, наконец, можно приостановить с завтрашнего дня», — написал Михаил Евраев вечером 30 мая в своём телеграм-канале.

При этом врио губернатора посоветовал носить маски людям, у которых есть проблемы со здоровьем.