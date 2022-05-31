Бузулукский район, Оренбургская область, , 08:36 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области девятилетняя девочка получила сильные ожоги. Ребёнок госпитализирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе УМВД по региону.

Огонь Якутск.рф

По факту травмирования девятилетней девочки проводится проверка. По данным ведомства, школьница обожгла сильно туловище в результате приготовления панкейков на мангале.

Со своей подругой девочка решила приготовить панкейки. Не найдя дома сковородку, девочки вышли на улицу. Увидев пустую сковородку на мангале, школьница положила дрова и использовала для розжига бензин. На девочке загорелась одежда.

Девочку доставили в больницу. Медики диагностировали у пациентки ожоги туловища II–III степени. В настоящее время состояние школьницы оценивается как удовлетворительное.