Кишинёв, 31 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Британии Лиз Трасс, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о поставках оружия Молдавии с воодушевлением восприняли в Кишинёве. Об этом сообщила молдавский президент Майя Санду на телеканале Pro TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

«У нас есть армия, у неё должно быть вооружение. Мы не хотим войны, но мы должны быть защищены», — сказала Санду.

Она отметила, что ранее Молдавия уже получила «нелетальное оружие» от ЕС. Теперь планируется довооружить армию в тех сферах, которые не предусмотрены бюджетом.

Напомним, в конституции Молдавии говорится о нейтральном статусе республике. Оппозиционные депутаты парламента в мае внесли на рассмотрение законопроект, который закрепляет этот статус, но пропрезидентская партия «Действие и солидарность» отклонила его, имея большинство. Сама Санду неоднократно заявляла, что её не устраивает нейтральный статус Молдавии.