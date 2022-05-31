Донецк, 31 мая, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В представительстве рассказали, что очередная атака была зафиксирована в 8:16 с позиций в населённом пункте Георгиевка. По Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее артиллерия ВСУ дважды атаковала Донецк из Красногоровки.