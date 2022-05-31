Казань, , 08:39 — REGNUM В Татарии остается острым вопрос восстановления рынка жилья. Темпы продаж в мае после апрельского падения сохраняются на низком уровне. В июне в республике ожидают оживления рынка жилья, заявил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Стройка

«Краеугольным камнем у нас является льготная ипотека, ставка по которой составляет 9%, максимальный размер кредита для Татарстана — 6 млн рублей, первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья. По этой программе у нас на 25 апреля выдано 2,4 тыс. кредитов на 5,8 млрд рублей. Думаю, что количество кредитов, если будет снижена ставка по этой программе, увеличится. Пока такого решения нет — будем ждать», — отметил замминистра.

В первом квартале в республике было выдано 15,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 45,9 млрд рублей. Средний срок займа составил 22 года, а средняя ставка — 7,86%.

Наиболее популярна среди жителей Татарии сельская ипотека. В 2020 году на сельскую ипотеку выделили 3,6 млрд рублей, в 2021 году — 3,9 млрд рублей.

По состоянию на 30 мая в республике введено в эксплуатацию 1,5 млн кв. метров жилья или 54,4% от плана на год. Результаты аналогичного периода 2021 года превышены на 29%. Многоквартирного жилья сдано 563 тыс. кв. метров, остальное приходится на индивидуальное жилищное строительство, добавил спикер.

В Татарии насчитывается 105 застройщиков, которые возводят более 200 многоквартирных домов, или 1,9 млн кв. метров жилья, из них 1,1 млн кв. метров — с применением эскроу-счетов.

ИА REGNUM напоминает, вторичное жилье в Казани подорожало за март на 3,8%, цена за кв. метр достигла 143,3 тыс. рублей.

Читайте также: В столице Татарии резко сократился спрос на новостройки

Читайте также: Объём выдачи ипотеки в России резко упал в апреле