Луганск, , 08:33 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли два человека. Об этом 31 мая сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Символы ЛНР Stealth 007

В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки на территории республики было зафиксировано три обстрела со стороны украинских боевиков. Под ударом оказались населённым пункты Стаханов, Первомайск и Попасная. Огонь по ним вёлся с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» и миномётов калибра 120 мм.

«В результате обстрелов в населённом пункте Стаханов погибли два человека, ранено 24 человека, из которых восемь детей. Повреждено два объекта инфраструктуры: школа и больница», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил что пока рано прогнозировать сроки полного освобождения Луганской Народной Республики от киевских оккупантов. По его словам, украинские боевики ведут себя более агрессивно и обстреливают как прифронтовые населённые пункты, так и освобождённые от киевских карателей. При этом уже 95% ЛНР зачищено от украинских боевиков. Он отметил, что работа по освобождению оставшихся населенных пунктов республики не прекращается ни на минуту.