Уфа, 31 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Указ о снятии коронавирусных ограничений в Башкирии поручил подготовить глава республики Радий Хабиров. Об этом 31 мая он сообщил на совещании правительства республики в центре управления регионом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

На совещании сообщили, что жители республики просят отменить коронавирусные ограничения, поскольку из-за них родители не могут участвовать в массовых мероприятиях, которые проводятся в детских садах и школах.

По слова главы регионального управления Роспотребнадзора Анны Казак, в Башкирии ситуация с коронавирусом является стабильной.

«Мы не видим рисков. Можно ограничения снять», — сообщила она.

В результате Хабиров поручил руководителю своей администрации Максиму Забелину подготовить указ о снятии коронавирусных ограничений.

«Сегодня надо подписать указ о снятии этих ограничений», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены отменить действие нормы о штрафах за отсутствие маски.