Ростов-на-Дону, , 08:29 — REGNUM В Россию прибыли ещё более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, вынужденных покинуть свои дома. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. Особое положение объявлено в связи с наплывом беженцев.