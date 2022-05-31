Ростов-на-Дону, 31 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Россию прибыли ещё более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, вынужденных покинуть свои дома. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Беженцы в электричке следуют из Таганрога в Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. Особое положение объявлено в связи с наплывом беженцев.