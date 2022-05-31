Селенгинский район, Бурятия, , 08:27 — REGNUM Минздрав Бурятии 31 мая проинформировал о вспышке заболеваемости острой кишечной инфекцией среди персонала и учащихся Новоселенгинской школы-интерната, расположенной в селе Новоселенгинск Селенгинского района. По состоянию на 26 мая, общее количество заболевших сальмонеллезом составило 45 человек, контактных лиц, в том числе в домашних очагах — 116 человек.

В инфекционное отделение Гусиноозерской ЦРБ госпитализированы 44 больных, в том числе, 19 детей, 25 взрослых.

Один пациент госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Семеро контактных из домашнего очага находятся под ежедневным медицинским наблюдением в селе Поселье Иволгинского района.

Состояние пациентов средней и лёгкой степени тяжести.

В Гусиноозерской ЦРБ для лечения заболевших развернуто 50 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области из-за вспышки сальмонеллёза в августе 2021 года на карантин закрыли детский сад №27 в Батайске. Деятельность дошкольного учреждения была приостановлена на 15 дней.

О массовом отравлении стало известно 11 августа, когда 15 воспитанников из четырёх групп не пришли в связи с рвотой, диареей и высокой температурой. Затем ухудшилось самочувствие у остальных детей. Некоторым воспитанникам врачи поставили диагноз сальмонеллез.

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