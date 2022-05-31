Брюссель, , 08:24 — REGNUM Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти может быть частичным. Об этом заявил премьер Бельгии Александр Де Кро.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, исключения могут быть сделаны для двух стран Евросоюза — Чехии и Венгрии. Эмбарго позволит Праге продолжить закупки дизеля из России, а Будапешт получит отсрочку, которая ему нужна для модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Кроме того, предусматривается механизм закупок российской нефти из других источников. Это будет возможным в случае, если страна Евросоюза столкнётся с прекращением поставок не по своей воле.