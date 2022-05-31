Брюссель, 31 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти может быть частичным. Об этом заявил премьер Бельгии Александр Де Кро.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, исключения могут быть сделаны для двух стран Евросоюза — Чехии и Венгрии. Эмбарго позволит Праге продолжить закупки дизеля из России, а Будапешт получит отсрочку, которая ему нужна для модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Кроме того, предусматривается механизм закупок российской нефти из других источников. Это будет возможным в случае, если страна Евросоюза столкнётся с прекращением поставок не по своей воле.