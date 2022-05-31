Благовещенск, 31 мая, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Приамурье население трёх сёл, которые остались без транспортного сообщения из-за разрушения во время ледохода моста через реку Селемджа на дороге Экимчан — Златоустовск, снабжают товарами первой необходимости и лекарствами с помощью лодок. Также с 1 июня один раз в неделю будет летать вертолёт Ми-8. О ситуации в своём телеграм-канале 31 мая рассказал губернатор области Василий Орлов.

40.mchs.gov.ru Лодочная переправа

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В Селемджинском районе продолжает действовать режим ЧС. Без транспортного сообщения с 11 мая остаются сёла Ольгинск, Ивановское и Златоустовск.

«Планируем организовать понтонную переправу. Параллельно прорабатываем варианты строительства нового моста. В планах начать стройку в следующем году», — написал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области ледоход повредил две опоры моста через реку Селемджа, в результате чего движение по нему запретили, а в Селемджинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.