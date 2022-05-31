Байконур, Казахстан, , 08:23 — REGNUM На космодроме Байконур ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-20» установлена на стартовый стол. 31 мая железнодорожный состав вывез ракету из монтажно-испытательного корпуса и доставил её на площадку №31 космодрома.

РН Союз-2.1а Kremlin.ru

За вывозом ракеты наблюдали дети из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые будут присутствовать и на запуске. На вторую ступень ракеты нанесена надпись «Донбасс», а на головной обтекатель — флаги ДНР и ЛНР.

Старт запланирован на 12:32 мск 3 июня. Заправка ракеты пройдёт за несколько часов до старта.

Корабль полетит по сверхкороткой двухвитковой схеме. От старта до стыковки с МКС он сделает два оборота вокруг Земли за три часа.

Грузовой корабль привезёт на МКС топливо, воду, сжатый азот и различное оборудование, медицинские средства и одежду, а также космические аппараты, которые космонавты запустят на орбиту во время одного из выходов в открытый космос, и 3D-принтер.