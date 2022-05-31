Ижевск, , 08:23 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 31 мая прививку от коронавируса сделали 697 956 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Второй компонент препарата получил 557 771 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 158 300 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 49 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 525 жителей республики.