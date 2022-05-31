Ижевск, 31 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 31 мая прививку от коронавируса сделали 697 956 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получил 557 771 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 158 300 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 49 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 525 жителей республики.