Токио, 31 мая 2022, 08:22 — REGNUM Правительство Японии в очередной раз выразило протест Южной Корее в связи с проведением Сеулом исследований островов Такэсима (Токто) в Японском море, которые Япония считает своими. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 27 апреля заявил на пресс-конференции в Токио.
По данным японских властей, южнокорейское исследовательское судно в течение двух дней проводило в районе островов Такэсима различные исследования, включая подводную съёмку.
Напомним, за группу небольших необитаемых островов, расположенных к востоку от Корейского полуострова, Япония и Корея ведут спор с 1945 года. В настоящее время эти острова контролируют вооружённые силы Южной Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, очередной протест из-за действий Южной Кореи у спорных островов в западной части Японского моря выразили власти Японии.
Читайте ранее в этом сюжете: Япония выразила Южной Корее протест из-за действий у островов Такэсима