Токио, 31 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Правительство Японии в очередной раз выразило протест Южной Корее в связи с проведением Сеулом исследований островов Такэсима (Токто) в Японском море, которые Япония считает своими. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно 27 апреля заявил на пресс-конференции в Токио.

Острова Токто

Хирокадзу Мацуно «Мы снова выразили решительный протест в связи с тем, что проведение научных исследований в море в пределах нашей исключительной экономической зоны без предварительного согласия неприемлемо и должно быть немедленно прекращено».

По данным японских властей, южнокорейское исследовательское судно в течение двух дней проводило в районе островов Такэсима различные исследования, включая подводную съёмку.

Напомним, за группу небольших необитаемых островов, расположенных к востоку от Корейского полуострова, Япония и Корея ведут спор с 1945 года. В настоящее время эти острова контролируют вооружённые силы Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной протест из-за действий Южной Кореи у спорных островов в западной части Японского моря выразили власти Японии.