Тирасполь, 31 мая, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Многолетние переговоры Тирасполя с Кишинёвом не помогли разрешить молдавско-приднестровский конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью итальянскому агентству ANSA.

PavelD Приднестровье

Глава МИД отметил, что с молдавской стороны 30 лет демонстрировали неспособность договариваться. Из этого уже нужно делать выводы, почему нужна независимость ПМР.

«Независимость Приднестровья является самым оптимальным способом урегулирования конфликта и для Молдовы, и для мирового сообщества, поскольку права и интересы жителей Приднестровья никто не может защитить лучше, чем приднестровское государство», — сказал Игнатьев.

Глава приднестровской дипломатии в то же время указал, что без участия российских миротворцев и их вклада в стабильность региона даже переговоры с Молдавией были бы невозможны.

Стоит отметить, ранее президент Молдавии Майя Санду в очередной раз заявила, что будет искать «мирные» способы интегрировать Приднестровье. Она также отметила, что её не устраивает нейтральный статус Молдавии.