Ижевск, , 08:21 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 31 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 49 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 525 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 166 921 случай заражения коронавирусом, из них четыре — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 21 новый случай заражения. В числе новых носителей вируса нет ни несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, ни граждан старше 65 лет.

4040 человек скончались в регионе за время пандемии, за минувшие сутки скончался 63-летний мужчина, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 10 человек, накануне в больницы попали четверо жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1137 человек, 70 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 10 человек — в тяжелом состоянии, из них семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, «Теплоход здоровья» 27 мая совершил свой первый рейс в Удмуртии. Он будет курсировать все лето. Жители республики смогут пройти необходимые обследования прямо на борту судна. От пристани теплоход будет отправляться раз в две недели по пятницам в 9:00 по местному времени и курсировать до конца сезона навигации.